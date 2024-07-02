Поехал на велосипеде по пешеходному переходу. Травма, шок, реанимация

В отделение реанимации петербургской больницы госпитализировали юного велосипедиста. Утром 2 июля на Светлановском проспекте он не спешился на пешеходном переходе и его сбила машина.
В тяжелом состоянии скорая помощь доставила
Накануне, 1 июля на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в Ломоносове минивэн столкнулся с восьмилетним мальчиком на велосипеде. Ребенок двигался по проезжей части и выехал на нерегулируемый перекресток перпендикулярно машине. В тот же день на Суздальском проспекте