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    Поехал на велосипеде по пешеходному переходу. Травма, шок, реанимация

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    В отделение реанимации петербургской больницы госпитализировали юного велосипедиста. Утром 2 июля на Светлановском проспекте он не спешился на пешеходном переходе и его сбила машина.

    В тяжелом состоянии скорая помощь доставила 14-летнего подростка в городскую больницу. Врачи диагностировали перелом нижней трети правого бедра и шок. Травму велосипедист получил, когда проезжал по пешеходному переходу и его сбил легковой автомобиль.

    Накануне, 1 июля на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в Ломоносове минивэн столкнулся с восьмилетним мальчиком на велосипеде. Ребенок двигался по проезжей части и выехал на нерегулируемый перекресток перпендикулярно машине. В тот же день на Суздальском проспекте 40-летний мужчина на велосипеде задел встречную велосипедистку и упал на проезжую часть. На него наехал попутный УАЗ.

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