Поехал на велосипеде по пешеходному переходу. Травма, шок, реанимация

В отделение реанимации петербургской больницы госпитализировали юного велосипедиста. Утром 2 июля на Светлановском проспекте он не спешился на пешеходном переходе и его сбила машина.



В тяжелом состоянии скорая помощь доставила 14-летнего подростка в городскую больницу. Врачи диагностировали перелом нижней трети правого бедра и шок. Травму велосипедист получил, когда проезжал по пешеходному переходу и его сбил легковой автомобиль.