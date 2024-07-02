«Лицо и нос были в крови». В Петербурге во время бури на девушку упал матрас. Видео

В Петербурге на проспекте Просвещения во время бури на девушку упал матрас. К счастью, рядом оказался прохожий Павел, который завел пострадавшую в магазин. О том, что случилось на месте ЧП, он рассказал «Фонтанке» 2 июля.

Читатель «Фонтанки» Павел

Вчера вечером Северную столицу накрыл апокалипсис — так прошедший шторм прозвали местные жители. Кто-то успел спрятаться, а кто-то, к сожалению, нет. На проспекте Просвещения у дома № 99 девушку сбило с ног сильнейшим порывом ветра. Она начала вставать, но сверху на нее упал матрас.



В этот момент под крышей стоял молодой человек Павел. Он снимал на видео непогоду, чтобы отправить своей девушке и предупредить об этой стихии.

«Возвращался с работы домой <...>, стою снимаю, и вдруг прилетает большой темный объект (либо это матрас, либо чемодан) прямо девушке в лицо, остановил запись, побежал помогать. Завел ее в ближайший магазин», — рассказывает Павел.



Молодой человек уточнил, что так и не понял, что же упало на девушку — чемодан или матрас. «Он так быстро пролетел и так же быстро полетел дальше», — сказал Павел.

Другая местная жительница уточнила, что молодой человек бросил телефон и кепку в клумбу и мгновенно подбежал к пострадавшей.



«...У девушки лицо и нос были в крови, дезориентация, жаловалась на головокружение. В магазине люди дали ей воды», — рассказала очевидец произошедшего.

По ее словам, девушку отвели домой, но позже родители вызвали скорую, так как ее состояние ухудшилось.

