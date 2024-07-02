    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    752мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    «Лицо и нос были в крови». В Петербурге во время бури на девушку упал матрас. Видео

    8973
    13 комментариев

    В Петербурге на проспекте Просвещения во время бури на девушку упал матрас. К счастью, рядом оказался прохожий Павел, который завел пострадавшую в магазин. О том, что случилось на месте ЧП, он рассказал «Фонтанке» 2 июля.

    Читатель «Фонтанки» Павел

    Вчера вечером Северную столицу накрыл апокалипсис — так прошедший шторм прозвали местные жители. Кто-то успел спрятаться, а кто-то, к сожалению, нет. На проспекте Просвещения у дома № 99 девушку сбило с ног сильнейшим порывом ветра. Она начала вставать, но сверху на нее упал матрас.

    В этот момент под крышей стоял молодой человек Павел. Он снимал на видео непогоду, чтобы отправить своей девушке и предупредить об этой стихии.

    «Возвращался с работы домой <...>, стою снимаю, и вдруг прилетает большой темный объект (либо это матрас, либо чемодан) прямо девушке в лицо, остановил запись, побежал помогать. Завел ее в ближайший магазин», — рассказывает Павел.

    Молодой человек уточнил, что так и не понял, что же упало на девушку — чемодан или матрас. «Он так быстро пролетел и так же быстро полетел дальше», — сказал Павел.

    Другая местная жительница уточнила, что молодой человек бросил телефон и кепку в клумбу и мгновенно подбежал к пострадавшей.

    «...У девушки лицо и нос были в крови, дезориентация, жаловалась на головокружение. В магазине люди дали ей воды», — рассказала очевидец произошедшего.

    По ее словам, девушку отвели домой, но позже родители вызвали скорую, так как ее состояние ухудшилось.

    Напомним, что в результате вчерашнего шторма в Петербурге и Ленобласти не обошлось без погибших, пострадавших, сорванных крыш и упавших деревьев. Итоги стихии собрали здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close