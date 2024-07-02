Пожар в поезде, остановивший электрички под Петербургом, проверяет транспортная полиция

Транспортная полиция начала проверку по факту возгорания вагона грузового поезда в Гатчинском районе Ленобласти вечером 1 июля. Из-за пожара на полтора часа задержались несколько электричек из Петербурга.

Около шести часов вечера понедельника в дежурную часть полиции на транспорте поступила информация о возгорании настила в вагоне-платформе с негабаритным грузом в составе грузового поезда, который следовал от станции Московская-Сортировочная в Лугу, сообщает 2 июля пресс-служба СПб-Балтийского линейного отдела МВД на транспорте. Прибывшие на место полицейские установили, что горел один вагон. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.