    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    752мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    Пожар в поезде, остановивший электрички под Петербургом, проверяет транспортная полиция

    4198
    2 комментария
    Фото: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте
    ПоделитьсяПоделиться

    Транспортная полиция начала проверку по факту возгорания вагона грузового поезда в Гатчинском районе Ленобласти вечером 1 июля. Из-за пожара на полтора часа задержались несколько электричек из Петербурга.

    Около шести часов вечера понедельника в дежурную часть полиции на транспорте поступила информация о возгорании настила в вагоне-платформе с негабаритным грузом в составе грузового поезда, который следовал от станции Московская-Сортировочная в Лугу, сообщает 2 июля пресс-служба СПб-Балтийского линейного отдела МВД на транспорте. Прибывшие на место полицейские установили, что горел один вагон. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

    Фото: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте
    ПоделитьсяПоделиться

    Возгорание обнаружил машинист поезда. Он запросил остановку на железнодорожной станции Верево, где пожар и потушили сотрудники пожарной службы. Люди не пострадали, погибших тоже нет. Как сообщали ранее в пресс-службе ОЖД, из-за пожара были на полтора часа задержаны шесть электричек из Петербурга в Сиверскую и Лугу.

    Сейчас сотрудники транспортной полиции ведут проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства возгорания.

    Фото: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте
    Фото: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьПожарПожар в поездеЭлектрички
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close