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    Фонды отдела газет РНБ на Фонтанке поэтапно будут закрывать на ремонт с сентября

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    В здании РНБ на Фонтанке продолжается ремонт, и с сентября планируется поэтапное закрытие фондов Отдела газет, в которых хранятся дореволюционные издания на русском языке. Об этом сообщается 2 июля в телеграм-канале Отдела газет РНБ.

    Читателям, занимающимся изучением старых газет, предлагают в связи с этим поработать с фондами в оставшиеся два летних месяца. И предупреждают, что после закрытия фондов заказ копий через Службу электронной доставки документов также станет невозможен, поэтому заявку на сканирование лучше оформить летом.

    В библиотеке также напоминают, что читателям, интересующимся историей печати, доступна виртуальная экскурсия по фондам — газет XVIII века, дореволюционных газет Санкт-Петербурга–Петрограда, дореволюционных газет Москвы, провинциальных газет и не только.

    Ремонт в здании РНБ на Фонтанке вышел на страницы СМИ в связи с обеспокоенностью насчет сохранности фондов в декабре 2022 года, о чем рассказывало издание 47news. Директор библиотеки Владимир Гронский скончался в декабре 2023 года. Весной 2024 года генеральным директором был утвержден Денис Цыпкин, до этого временно исполнявший обязанности.

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