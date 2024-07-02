Фонды отдела газет РНБ на Фонтанке поэтапно будут закрывать на ремонт с сентября

В здании РНБ на Фонтанке продолжается ремонт, и с сентября планируется поэтапное закрытие фондов Отдела газет, в которых хранятся дореволюционные издания на русском языке. Об этом сообщается 2 июля в телеграм-канале Отдела газет РНБ.



Читателям, занимающимся изучением старых газет, предлагают в связи с этим поработать с фондами в оставшиеся два летних месяца. И предупреждают, что после закрытия фондов заказ копий через Службу электронной доставки документов также станет невозможен, поэтому заявку на сканирование лучше оформить летом.

