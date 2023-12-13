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    Умер генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

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    Фото: РНБ
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    Ушёл из жизни петербургский журналист, медиаменеджер и генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в РНБ. Ему было 70 лет.

    Директором РНБ Гронский был назначен в 2021 году. До этого много лет — с 2013 по 2021-й руководил Музеем Суворова. Непродолжительное время был директором петербургской Филармонии имени Д.Д. Шостаковича и Информационно-издательского центра Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр».

    Но известен стал в городе еще в 1990-е как медиаменеджер. Он работал в «Ленинградской правде», «Невском времени», одним из основателей которого был, возглавлял редакцию «Вечернего Петербурга».

    Гронский был ленинградцем — родился в Кронштадте, окончил факультет журналистики ЛГУ. Был председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга, членом правления петербургского отделения Союза журналистов России.

    Фото: РНБ

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