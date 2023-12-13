Умер генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Ушёл из жизни петербургский журналист, медиаменеджер и генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в РНБ. Ему было 70 лет.

Директором РНБ Гронский был назначен в 2021 году. До этого много лет — с 2013 по 2021-й руководил Музеем Суворова. Непродолжительное время был директором петербургской Филармонии имени Д.Д. Шостаковича и Информационно-издательского центра Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр».