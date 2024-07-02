Погода в Петербурге: что готовит нам холодный край атмосферного фронта

Главная погодная новость дня в Петербурге: жара закончилась. А вот осадки — нет.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Сегодня регион окажется с холодной стороны атмосферного фронта, который продолжит скользить вдоль воздушных потоков, вытянувшихся с юго-запада на северо-восток, по границе Центрального и Северо-Западного округов. В Ленобласти возможны грозы. Атмосферное давление будет падать и составит
Напомним, вчера в Петербурге перед штормом был обновлён суточный рекорд тепла. Теперь он для
В среду, 3 июля, синоптики обещают преимущественно облачную погоду, дожди, местами грозы, ливни. Температура —