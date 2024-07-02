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    Погода в Петербурге: что готовит нам холодный край атмосферного фронта

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    Главная погодная новость дня в Петербурге: жара закончилась. А вот осадки — нет.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля в городе облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — слабо понижаться.

    Сегодня регион окажется с холодной стороны атмосферного фронта, который продолжит скользить вдоль воздушных потоков, вытянувшихся с юго-запада на северо-восток, по границе Центрального и Северо-Западного округов. В Ленобласти возможны грозы. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Напомним, вчера в Петербурге перед штормом был обновлён суточный рекорд тепла. Теперь он для 1 июля составляет плюс 33,2 градуса, что на 1,3 градуса выше прежнего достижения 2022 года.

    В среду, 3 июля, синоптики обещают преимущественно облачную погоду, дожди, местами грозы, ливни. Температура — 20–22 градуса. В четверг чуть теплее — 23–25 градусов.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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