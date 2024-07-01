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    Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала Евро-2024

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    Сборная Франции 1 июля со счетом 1:0 одержала победу над национальной командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу и вышла в четвертьфинал.

    Единственный мяч во время матча в Дюссельдорфе попал в ворота Бельгии на 85-й минуте рикошетом от Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани.

    В четвертьфинале Франция 5 июля сыграет с победителем пары Португалия — Словения (победитель матча определится позднее в понедельник).

    Ранее сборная Германии со счетом 2:0 обыграла команду Дании в матче плей-офф чемпионата Европы по футболу в Дортмунде и также вышла в 1/4 финала, а прошлый чемпион — сборная Италии — уступил национальной команде Швейцарии в первом же раунде плей-офф со счетом 0:2.

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