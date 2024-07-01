В Ленобласти педофил получил 22 года колонии за изнасилование дочери и падчерицы

Гатчинский райсуд приговорил педофила к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на два года. Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних девочек, сообщили 1 июля в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.



По данным следствия, мужчина надругался над несовершеннолетними в период с 2013-го по 2021 год. Он неоднократно насиловал свою дочь 2013 года рождения и падчерицу 2006 года рождения у себя дома.



В суде осужденный вину не признал. Однако доказательств, собранных следствием, было достаточно для объявления приговора в отношении педофила.



«Он признан виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ)», — сообщает СУ СК России по Ленобласти.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о другом педофиле, которого задержали по делу десятилетней давности в Красном Селе. Тогда жертвой насильника стала девятилетняя дочь друзей.

