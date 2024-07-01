Собираетесь в Выборг на заплыв «Пиратская гавань»? Рассказываем, где припарковать авто

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Меньше недели осталось до фестиваля сапсерфинга «Пиратская гавань» — он состоится в Выборге уже 6 июля 2024 года. Добраться до города можно либо на общественном транспорте, либо на своей машине. Для парковки есть несколько подходящих мест.



Для участников фестиваля сапсерфинга «Пиратская гавань» будет открыта парковочная площадка за гостиницей «Дружба» (Железнодорожная улица, 5 ). Вы также можете оставить машину в специальной зоне у железнодорожного вокзала (на схеме выше эти места выделены зеленым). Третий вариант: припарковаться на улицах города в местах, где это разрешено.

Схема: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пожалуйста, не забывайте про правила дорожного движения. На время фестиваля в Выборге их никто не отменяет, сотрудники ГИБДД и служба эвакуации не подчиняются организаторам.



Поэтому не стоит оставлять автомобиль в местах, где это запрещено. Это правило относится и к территории автовокзала (на иллюстрации выше она выделена красным). Любые машины, которые будут мешать проезду автобусов, будут эвакуированы.

Убедительно просим участников соблюдать правила парковки и внимательно следить за знаками и разметкой.



Напомним, участники спустят сапы на воду 6 июля и пройдут по трассе в акватории гавани у средневекового Выборгского замка. Регистрация еще открыта! Участие бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы получить QR-код : его вы обменяете на стартовый номер, выход на воду без которого невозможен. Подробнее о фестивале и конкурсах читайте здесь.

Фестиваль «Пиратская гавань» проводится в Выборге второй год подряд. Организатор — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

