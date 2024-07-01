«Крупнейшая в мире армия защитит нас»: парламент Финляндии одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Парламент Финляндии единогласно одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Об этом 1 июля сообщил финский министр обороны Антти Хякканен.

По словам главы Минобороны страны, это — гарантия того, что «крупнейшая в мире армия защитит нас» и еще один!довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа», помимо членства в НАТО (цитата по Интерфакс).

Подписанное соглашение открывает для США в Финляндии ряд регионов для возможной переброски американских солдат, военной техники, припасов и материальных средств. На финской территории отныне смогут располагаться объекты, доступные только для Соединенных Штатов: авиабазы, гарнизонные и тренировочные базы, а также складские площади.