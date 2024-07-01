    Сейчас

    +33˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +33˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 34

    3 м/с, южн

    750мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    «Крупнейшая в мире армия защитит нас»: парламент Финляндии одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США

    292
    2 комментария

    Парламент Финляндии единогласно одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Об этом 1 июля сообщил финский министр обороны Антти Хякканен.

    По словам главы Минобороны страны, это — гарантия того, что «крупнейшая в мире армия защитит нас» и еще один!довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа», помимо членства в НАТО (цитата по Интерфакс).

    Подписанное соглашение открывает для США в Финляндии ряд регионов для возможной переброски американских солдат, военной техники, припасов и материальных средств. На финской территории отныне смогут располагаться объекты, доступные только для Соединенных Штатов: авиабазы, гарнизонные и тренировочные базы, а также складские площади.

    «Ядерное оружие не было исключено из соглашения, Финляндия привержена ядерной защите НАТО и США», добавил Хякканен.

    Ранее Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании транспортного коридора через свои северные территории, который будет использоваться для быстрой переброски солдат и военной техники.

    4 апреля прошлого года Финляндия официально стала страной — членом НАТО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияСШАНАТОСоглашение
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close