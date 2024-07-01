На эстонской границе без перемен. Большая очередь снова возникла перед погранпунктом

Очереди на российско-эстонской границе сегодня, 1 июля, вновь выросли в Кингисеппском районе Ленинградской области. Эстонские пограничники не торопятся пропускать людей.

Пешеходные «пробки» на пункте пропуска «Ивангород — Нарва» все еще сохраняются. Большая очередь из желающих перейти мост Дружбы появляется то на российской, то на эстонской земле. Пограничники по обе стороны перекладывают ответственность за происходящее друг на друга. Сегодня утром очередь выросла на российской стороне. Люди, спасающиеся от тридцатиградусной жары зонтами и платками, медленно продвигаются к пропускным пунктам со своими чемоданами, пишет портал 47news. По сообщениям синоптиков, вечером в этой области ожидается гроза и ливень.

Ситуация осложняется тем, что по ночам с 1 мая эстонский погранпункт не работает. Кроме этого, на автомобильном пункте пропуска «Ивангород» с февраля идёт реконструкция. Сейчас пересечь границу с Эстонией в Ивангороде можно только в пешем порядке. Существенно и то, что уже полгода закрыты пункты пропуска на российско-финляндской границе. Для россиян эстонская Нарва сейчас является кратчайшим путём в Европу.

Проблемы с пересечением границы обострились неделю назад, когда Эстония закрыла погранпункт между Нарвой и Ивангородом на выходные до 7 утра понедельника, 24 июня. 23 июня в Эстонии отмечали свой День Победы, последний рабочий день был сокращён на три часа, из-за чего большие очереди собирались ещё перед прошлыми выходными.