Мирный житель погиб в результате обстрела сельхозпредприятия под Белгородом

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По данным главы региона, снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран находящийся там мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.



«Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор.



По его словам, также со вчерашнего дня возросло до 9 количество пострадавших в городском округе. Сегодня женщина с рваной раной бедра и мужчина с осколочным ранением головы обратились за медицинской помощью после вечернего обстрела села Архангельское.



Как писала «Фонтанка», ночью 1 июля в Белгородской области несколько регионов подверглись атакам противника. После того как на всей территории области объявили ракетную опасность, начались перебои с подачей электроэнергии. К трем часам дня электроснабжение полностью восстановили.

