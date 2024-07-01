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    С опережением графика. Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено

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    В Белгороде к трем часам дня 1 июля полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Валентин Демидов.

    «Спасибо энергетикам, оперативным и коммунальным службам, специалистам соцучреждений и предприятий города за слаженные действия!» — пишет градоначальник и добавляет, что сотрудники Центра организации дорожного движения пока продолжают мониторинг ситуации на основных транспортных развязках Белгорода.

    Значительная часть светофорных объектов переведена в штатный режим работы. Пробок на дорогах нет. Некоторые светофоры (на перекрестках Щорса — Губкина, Ватутина — Губкина) еще не запущены, но специалисты восстанавливают их работу.

    Напомним, перебои с подачей электроэнергии начались после того, как на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Ночью 1 июля несколько регионов подверглись атакам противника.

    Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что электроснабжение в жилые дома и соцобъекты Белгородской области планируют вернуть к вечеру понедельника, к 21:00.

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