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    Гладков: электричество в Белгородской области вернут к 21:00

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    Электроснабжение в жилые дома и соцобъекты Белгородской области планируют вернуть к вечеру понедельника, к 21:00. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    По словам Гладкова, энергетики решают проблему с отключением электричества в области. Сейчас ведется поэтапный запуск и подача электроэнергии в жилые районы городов и сел региона. Проблемы с электроснабжением обещают полностью устранить к девяти вечера.

    В то же время сейчас без электричества остаются 150 детских садов из 335. Гладков отметил, что вопрос с приготовлением завтраков и обедов в учреждениях решен, но родители при желании могут забрать своих детей.

    Помимо садов, без электроэнергии остается противотуберкулезный, а также психоневрологический диспансер. При этом не устранили проблему с отсутствием водоснабжения.

    «Еще не дали воду, но идет переподключение на резервную мощность или через резервную мощность идет подача воды в лечебное учреждение. На сегодняшний час эта работа завершается, а в целом до часа дня мы должны эту проблему решить в полном объеме», — отмечает губернатор.

    Ранее в понедельник жители Белгородской области столкнулись с проблемами в электроснабжении, в результате чего в некоторых районах перестали работать интернет и светофоры, отключили воду. Как заявили в «Белгородэнерго», перерывы в подаче электричества связаны с «технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект».

    Ночью 1 июля несколько регионов России подверглись атакам. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Курской и Белгородской областями.

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