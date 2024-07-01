Гладков: электричество в Белгородской области вернут к 21:00

Электроснабжение в жилые дома и соцобъекты Белгородской области планируют вернуть к вечеру понедельника, к 21:00. Об этом в понедельник,
По словам Гладкова, энергетики решают проблему с отключением электричества в области. Сейчас ведется поэтапный запуск и подача электроэнергии в жилые районы городов и сел региона. Проблемы с электроснабжением обещают полностью устранить к девяти вечера.
В то же время сейчас без электричества остаются
Помимо садов, без электроэнергии остается противотуберкулезный, а также психоневрологический диспансер. При этом не устранили проблему с отсутствием водоснабжения.
«Еще не дали воду, но идет переподключение на резервную мощность или через резервную мощность идет подача воды в лечебное учреждение. На сегодняшний час эта работа завершается, а в целом до часа дня мы должны эту проблему решить в полном объеме», — отмечает губернатор.
Ранее в понедельник жители Белгородской области столкнулись с проблемами в электроснабжении, в результате чего в некоторых районах перестали работать интернет и светофоры, отключили воду. Как заявили в «Белгородэнерго», перерывы в подаче электричества связаны с «технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект».
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