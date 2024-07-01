Гладков: электричество в Белгородской области вернут к 21:00

Электроснабжение в жилые дома и соцобъекты Белгородской области планируют вернуть к вечеру понедельника, к 21:00. Об этом в понедельник, 1 июля , сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По словам Гладкова, энергетики решают проблему с отключением электричества в области. Сейчас ведется поэтапный запуск и подача электроэнергии в жилые районы городов и сел региона. Проблемы с электроснабжением обещают полностью устранить к девяти вечера.

