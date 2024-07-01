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    Без света и воды. В Белгороде начались перебои в электроснабжении

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    В Белгороде не работают светофоры и интернет, в некоторых городах области отключили воду. Это связано с перерывами в подаче электричества. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщают корреспонденты РИА Новости.

    Жители Белгородской области столкнулись с проблемами в электроснабжении. Как итог — в некоторых районах перестал работать интернет и светофоры. При этом на перекрестках появились регулировщики ГАИ. Как отмечают в «Белгородэнерго», перерывы в подаче электричества связаны с «технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект».

    В связи с отключением электроэнергии в ряде районов начнут использовать мобильные громкоговорители для того, чтобы объявлять о ракетной опасности, добавили в мэрии Белгорода.

    По словам ГУП «Белоблводоканал», из-за аварийного отключения электричества в некоторых населенных пунктах также пропала вода. «Водоканал» начал использовать генераторы для подачи и отведения воды.

    Перебои с подачей электроэнергии начались после того, как на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Ночью 1 июля несколько регионов подверглись атакам противника. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Курской и Белгородской областями.

    «Обстановка у нас продолжает оставаться напряженной. За последние сутки у нас произошло самое страшное — погиб маленький ребенок, четырехлетняя девочка», — пишет Вячеслав Гладков.

    Губернатор Белгородской области добавляет, что за сутки всего было 10 обстрелов, 40 беспилотников нанесли удары по региону. В результате этого 7 человек получили ранения — в том числе тяжелые. Из-за атак полностью разрушено 5 домов, а повреждено — 26.

    Помимо Белгородчины, проблем с электричеством опасаются в Курской области. «Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии», — сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Он добавил, что энергетики продолжают работать над устранением аварии.

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