Без света и воды. В Белгороде начались перебои в электроснабжении

В Белгороде не работают светофоры и интернет, в некоторых городах области отключили воду. Это связано с перерывами в подаче электричества. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщают корреспонденты РИА Новости.

Жители Белгородской области столкнулись с проблемами в электроснабжении. Как итог — в некоторых районах перестал работать интернет и светофоры. При этом на перекрестках появились регулировщики ГАИ. Как отмечают в «Белгородэнерго», перерывы в подаче электричества связаны с «технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект».



В связи с отключением электроэнергии в ряде районов начнут использовать мобильные громкоговорители для того, чтобы объявлять о ракетной опасности, добавили в мэрии Белгорода.

По словам ГУП «Белоблводоканал», из-за аварийного отключения электричества в некоторых населенных пунктах также пропала вода. «Водоканал» начал использовать генераторы для подачи и отведения воды.



Перебои с подачей электроэнергии начались после того, как на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Ночью 1 июля несколько регионов подверглись атакам противника. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Курской и Белгородской областями.



«Обстановка у нас продолжает оставаться напряженной. За последние сутки у нас произошло самое страшное — погиб маленький ребенок, четырехлетняя девочка», — пишет Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области добавляет, что за сутки всего было 10 обстрелов, 40 беспилотников нанесли удары по региону. В результате этого 7 человек получили ранения — в том числе тяжелые. Из-за атак полностью разрушено 5 домов, а повреждено — 26.

