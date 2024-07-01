В Подмосковье школьник засунул себе в пенис 50 магнитных шариков

Врачи больницы в Люберцах доставили из полового органа 13-летнего школьника около 50 магнитных шариков. Подросток обратился к медикам с жалобами на мочеиспускание. Об этом в понедельник, 1 июля, рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья.



При осмотре молодой человек признался врачам, что засунул в свой пенис магнитные шарики. Медики не стали выяснять, как и почему он это сделал.