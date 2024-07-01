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    В Подмосковье школьник засунул себе в пенис 50 магнитных шариков

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    Врачи больницы в Люберцах доставили из полового органа 13-летнего школьника около 50 магнитных шариков. Подросток обратился к медикам с жалобами на мочеиспускание. Об этом в понедельник, 1 июля, рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья.

    При осмотре молодой человек признался врачам, что засунул в свой пенис магнитные шарики. Медики не стали выяснять, как и почему он это сделал.

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    «У маленького исследователя своего тела развилась острая задержка мочи. Чтобы мочевой пузырь не лопнул, детские урологи-андрологи катетеризировали его, а затем подготовили ребёнка к операции», — говорится в сообщении Минздрава.

    Магниты извлекли через небольшой разрез в мочевом пузыре. Последний рентген подтвердил, что инородных тел в мальчике больше не осталось.

    Сейчас с ним все хорошо — любопытный школьник выписан на амбулаторное наблюдение.

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