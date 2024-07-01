Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

В Росавиации заявили, что в августе ведомство планирует начать сбор с авиакомпаний на ремонт аэродромов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в Совете Федерации. Ядров заявил, что механизм финансирования уже одобрен. Оно будет получено за счёт повышения ставки сбора за аэронавигацию в 150 рублей.



«Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром. Ждём федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца мы начнем собирать эти средства», — сказал Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ (цитата по «Интерфаксу»).