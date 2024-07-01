    Сейчас

    +33˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +33˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 34

    3 м/с, южн

    750мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

    1183
    16 комментариев

    В Росавиации заявили, что в августе ведомство планирует начать сбор с авиакомпаний на ремонт аэродромов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в Совете Федерации. Ядров заявил, что механизм финансирования уже одобрен. Оно будет получено за счёт повышения ставки сбора за аэронавигацию в 150 рублей.

    «Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром. Ждём федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца мы начнем собирать эти средства», — сказал Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ (цитата по «Интерфаксу»).

    Ядров также сообщил, что первый аэродром, который планируется профинансировать на эти деньги, это Чебоксары.

    В марте тогдашний министр транспорта РФ, а ныне вице-премьер Виталий Савельев заявлял, что из 228 существующих на данный момент российских аэродромов капремонта и реконструкции требуют 116. На модернизацию 75 аэродромов, говорил Савельев, планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд руб.

    Дмитрий Ядров в начале этого года сказал, что 60 аэропортов России заинтересованы в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее «Фонтанка» сообщала об обысках в Росавиации из-за продажи самолётов и вертолётов за границу, в том числе — в недружественные страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close