Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

В Росавиации заявили, что в августе ведомство планирует начать сбор с авиакомпаний на ремонт аэродромов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в Совете Федерации. Ядров заявил, что механизм финансирования уже одобрен. Оно будет получено за счёт повышения ставки сбора за аэронавигацию в 150 рублей.
«Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром. Ждём федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца мы начнем собирать эти средства», — сказал Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ (цитата по «Интерфаксу»).
Ядров также сообщил, что первый аэродром, который планируется профинансировать на эти деньги, это Чебоксары.
В марте тогдашний министр транспорта РФ, а ныне вице-премьер Виталий Савельев заявлял, что из 228 существующих на данный момент российских аэродромов капремонта и реконструкции требуют 116. На модернизацию 75 аэродромов, говорил Савельев, планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд руб.
Дмитрий Ядров в начале этого года сказал, что 60 аэропортов России заинтересованы в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов.
Ранее «Фонтанка» сообщала об обысках в Росавиации из-за продажи самолётов и вертолётов за границу, в том числе — в недружественные страны.