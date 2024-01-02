Росавиация: около 60 аэропортов России заинтересованы в системах защиты от дронов

К настоящему моменту около 60 аэропортов России заинтересованы в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня, 2 января, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.



В рамках федерального проекта, до 2030 года за счет средств федерального бюджета системами подавления дронов обзаведется 31 аэродром.

Кроме того, ведомство наблюдает интерес на 30 аэродромах в установке устройств за счет средств внебюджетных источников, заключил глава Росавиации.

Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании жителя Рязани за атаку на военный аэропорт с помощью беспилотника. По версии следствия, 20 июля он изготовил взрывчатку, поместил ее в дроны, которые направил на аэродром.