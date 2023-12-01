Задержан подозреваемый в атаках на рязанские аэродром и железную дорогу

Задержан подозреваемый в атаке военного аэродрома "Дягилево" в Рязани и в подрыве железной дороги в Рязанской области. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Как предполагается, агент украинских спецслужб в июле с помощью беспилотников атаковал аэродром "Дягилево", а в ноябре подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов и 15 опрокинулись.

По данным ФСБ, мужчину завербовали в феврале 2023 года в Стамбуле. Он прошёл диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб. У которого двойное гражданство: РФ и Италии.