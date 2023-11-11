Подробные фото с места крушения товарного поезда, который пустили под откос в Рязанской области

Появились фото, по которым можно составить достаточно подробное представление о масштабе разрушений после крушения товарного поезда в Рязанской области. Кадры с места ЧП 11 ноября опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Напомним, примерно в 7 часов 10 минут на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й км сошли с рельсов 19 грузовых вагонов «из-за вмешательства посторонних лиц».

«Сегодня в 07:12 мск на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда», — сообщила Московская железная дорога.