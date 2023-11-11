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    Подробные фото с места крушения товарного поезда, который пустили под откос в Рязанской области

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    6 комментариев

    Появились фото, по которым можно составить достаточно подробное представление о масштабе разрушений после крушения товарного поезда в Рязанской области. Кадры с места ЧП 11 ноября опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Напомним, примерно в 7 часов 10 минут на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й км сошли с рельсов 19 грузовых вагонов «из-за вмешательства посторонних лиц».

    «Сегодня в 07:12 мск на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда», — сообщила Московская железная дорога.

    Как заявляют в СК, задержек движения поездов не допущено.

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    В результате крушения пострадали два человека — машинист и помощник машиниста.

    Следователи и криминалисты продолжают работать в Рязанской области для выяснения всех обстоятельств ЧП на железной дороге.

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    Крушение поезда в Рязанской области
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    Комментарии 6

    Гость11 Ноя 2023 в 12:26
    Краденое зерно!?))
    +1−2
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