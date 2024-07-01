Финляндия закрывает центры приёма и уменьшает количество мест для размещения просителей убежища

Финское миграционное ведомство Migri («Мигри») этим летом и осенью намерено сократить число мест для размещения новых просителей убежища. Кроме того, некоторые центры приёма будут закрыты, сообщает Migri в пресс-релизе 1 июля .



Сокращение приёмных мест в Migri обосновали тем, что число соискателей защиты и убежища в Финляндии снизилось. Многие из числа получивших статус временной защиты переехали в муниципальное жилье из центров приёма. «Поскольку потребность в площадях уменьшается, необходимо также уменьшить количество мест в приёмной системе, чтобы сохранить экономическую эффективность эксплуатации», — заявляет директор финского департамента приёмных служб Элина Нурми.