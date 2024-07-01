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    Финляндия закрывает центры приёма и уменьшает количество мест для размещения просителей убежища

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    Финское миграционное ведомство Migri («Мигри») этим летом и осенью намерено сократить число мест для размещения новых просителей убежища. Кроме того, некоторые центры приёма будут закрыты, сообщает Migri в пресс-релизе 1 июля.

    Сокращение приёмных мест в Migri обосновали тем, что число соискателей защиты и убежища в Финляндии снизилось. Многие из числа получивших статус временной защиты переехали в муниципальное жилье из центров приёма. «Поскольку потребность в площадях уменьшается, необходимо также уменьшить количество мест в приёмной системе, чтобы сохранить экономическую эффективность эксплуатации», — заявляет директор финского департамента приёмных служб Элина Нурми.

    В Финляндии в настоящее время действуют 76 приёмных центров и пунктов обслуживания частного жилья. Сейчас в системе приёма около 28 000 клиентов. Большинство клиентов — украинцы, получающие временную защиту.

    Ранее парламент Финляндии принял закон о сокращении прожиточного пособия для просителей убежища. Кроме того, «Фонтанка» писала о том, что власти Финляндии планируют лишать вида на жительство трудовых мигрантов, которые не работают более трёх месяцев.

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