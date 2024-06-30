Генштаб ВС Белоруссии заявил, что у границ страны стоит 10 батальонных групп НАТО

Возле границы Белоруссии находится 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Об этом заявил 30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, шесть из этих групп американские. «Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает», — отметил Муравейко. Однако, по его словам, «на все мыслимые и немыслимые провокации» у Генштаба наработаны варианты действий. «Мы внимательно следим за всеми действиями как войск НАТО, так и национальных вооруженных сил сопредельных с нами государств. Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают», — сказал Муравейко.