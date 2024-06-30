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    Генштаб ВС Белоруссии заявил, что у границ страны стоит 10 батальонных групп НАТО

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    Возле границы Белоруссии находится 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Об этом заявил 30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

    По его словам, шесть из этих групп американские. «Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает», — отметил Муравейко. Однако, по его словам, «на все мыслимые и немыслимые провокации» у Генштаба наработаны варианты действий. «Мы внимательно следим за всеми действиями как войск НАТО, так и национальных вооруженных сил сопредельных с нами государств. Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают», — сказал Муравейко.

    Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии 28 июня объявил об усилении мер по прикрытию границы с Украиной. По словам Павла Муравейко, в последние недели наблюдается «ничем не обоснованная» и «пока непонятная» активность на стороне Украины, происходит минирование и наращивание инженерных заграждений, передвижение войск и периодические полеты беспилотников типа «Байрактар» вблизи границы.

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