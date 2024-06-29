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    «Обстановка меняется каждый день, причем не в лучшую сторону». В Генштабе Белоруссии прокомментировали ситуацию на границе с Украиной

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    Обстановка на границе Белоруссии и Украины достаточно сложная и продолжает меняться каждый день не в лучшую сторону. Такое заявление сделал 29 июня начальник Генерального штаба белорусских вооруженных сил и первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

    По его словам, в последние недели наблюдается «ничем не обоснованная» и «пока непонятная» активность вблизи государственной границы на стороне Украины; происходит минирование и наращивание инженерных заграждений, передвижение войск и периодические полеты беспилотников типа «Байрактар» вблизи границы.

    «Если пока явных провокаций мощных не произошло, то это только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия», утверждает Муравейко и добавляет, что в сторону границы приходится перемещать подразделения, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию и двигать туда артиллерию для того, чтобы «быть способными своевременно отреагировать».

    «У нас 1084 километра Государственной границы с Украиной», подчеркивает глава Генштаба.

    Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии 28 июня объявил об усилении мер по прикрытию границы с Украиной.

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