Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников из любых стран

Переговоры России и Украины могут пройти с помощью посредников так, как они проходили во время зерновой сделки. Об этом, как 30 июня пишет РБК, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Induirer.



По словам Зеленского, модель может выглядеть аналогичной той, что была использована в июле 2022 года, когда Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, позволяющие вывозить зерно из украинских портов. Президент Украины отметил, что «пока что у нас есть только такая модель» и добавил, что в качестве посредников могут выступить любые страны, в том числе африканские и латиноамериканские.

