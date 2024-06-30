Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников из любых стран

Переговоры России и Украины могут пройти с помощью посредников так, как они проходили во время зерновой сделки. Об этом, как 30 июня пишет РБК, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Induirer.
По словам Зеленского, модель может выглядеть аналогичной той, что была использована в июле 2022 года, когда Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, позволяющие вывозить зерно из украинских портов. Президент Украины отметил, что «пока что у нас есть только такая модель» и добавил, что в качестве посредников могут выступить любые страны, в том числе африканские и латиноамериканские.
При этом Зеленский добавил, что переговоры возможны только на условиях его так называемой «формулы мира», которая включает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам 20 июня заявил, что условия Москвы по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Предложения по урегулированию, сказал Путин, «лежат на столе», но это зависит не от Москвы. РФ никогда не отказывалась от переговоров, но киевские власти «сами себе запретили вести переговоры», отметил президент РФ.
14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.