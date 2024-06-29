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    Продал дом в Финляндии, а денег не получил. Петербуржец заподозрил в мошенничестве агентство, которое не перевело ему 22 млн рублей

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    В полицию Выборгского района обратился пожилой мужчина с жалобой на то, что после продажи недвижимости и дома в Финляндии европейское агентство не перевело ему деньги на счет. Речь о 235,2 тысячи евро (21,6 миллиона рублей по актуальному курсу). Мужчина считает риелторов мошенниками и просит разобраться в проблеме. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 июня.

    В мае 2022 года россиянин заключил договор с компанией, офис которой находится в Хельсинки. Она взяла на себя обязательства организовать продажу бытовой техники, дома и земли в Финляндии, которые ему принадлежали. Как рассказывает петербуржец, всё это было продано, но деньги ему на счет так и не поступили.

    69-летний мужчина считает, что гендиректор компании мог просто присвоить эти деньги себе, чтобы купить дом во Вьетнаме.
    Интересно, что гендиректор этого финского агентства недвижимости, по данным системы СПАРК, — гражданин России и имеет агентство недвижимости в Петербурге, чье название перекликается с названием финской фирмы, которое указал пострадавший.

    Согласно открытой информации, предприниматель финн по происхождению. В России он занимался бизнесом больше 10 лет, пробовал запускать новые проекты и выражал надежду на то, что боевые действия и санкционная политика не помешают ему работать здесь.

    «Фонтанка» запросила комментарий у участников конфликта, к моменту публикации ни один из них не ответил.

    С весны 2022 года международное сообщество ввело большое количество экономических санкций в отношении России, одной из целей которых было сократить финансовые потоки в страну. Поэтому представить прямой денежный перевод из Финляндии на российский банковский счет сложно. К тонкостям ситуации с европейскими 235 тысячами евро, вероятно, предстоит присмотреться полиции.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о мошеннике-криптоинвесторе, который обвел вокруг пальца 45 россиян.

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