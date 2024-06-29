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    Йеменские хуситы заявили о новых атаках на судна США, Израиля и международных компаний

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    Йеменские хуситы рассказали о четырех военных операциях против американских и израильских кораблей. В ночь с 28 на 29 июня их сообщение опубликовал телеканал Al Masirah, созданный самими хуситами.

    Руководство военизированного объединения заявило, что первая операция была проведена совместно с исламским сопротивлением Ирака. Боевики атаковали в Средиземноморском море нефтяное судно Waler, которое направлялось в порт израильского города Хайфа.

    Вторую операцию провели в Красном море: был нанесен удар несколькими баллистическими ракетами по американскому судну Delonix. Это ответ на поддержку Израиля властями США в контексте военной операции Газе (которую хуситы называют оккупированной Палестиной).

    Третья атака была направлена на судно компании Maersk в Средиземном море. По мнению хуситов, она в числе самых активных сторонников Израиля, поэтому и была не раз замечена в портах сектора Газа. С точки зрения боевиков, это недопустимо.

    По этой же причине было атаковано судно компании Ioannis в Красном море.

    Все эти и подобные атаки на морские судна хуситы называют ответом на операцию Израиля при поддержке США и международных компаний в секторе Газа. Они требуют прекратить ее и освободить землю палестинского народа. Наказание компаний – своеобразные санкции вооруженного объединения в отношении тех, кто нарушает запреты, обозначенные ими.

    27 июня хуситы заявили об очередном ударе по территории Израиля. А за неделю до этого продемонстрировали новый беспилотный катер для подрыва морских судов. Весной атаки хуситов привели к сбоям мирового интернета, поскольку были повреждены подводные кабели.

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