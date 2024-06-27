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    Хуситы заявили о нанесении удара по территории Израиля и по кораблю в Красном море

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    Несколько ракетных ударов были нанесены йеменскими хуситами совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» по «жизненно важной цели» в Хайфе. Об этом 27 июня сообщил в телеграм-канале военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Удары по третьему по величине городу в Израиле наносились крылатыми ракетами; операция, по заявлению представителя хуситов, прошла успешно и достигла своей цели. Вместе с тем БПЛА, ракетными и военно-морскими силами, с использованием надводного катера без экипажа и нескольких ракет и беспилотников был атакован корабль Seajoy в Красном море. Владелец судна якобы нарушил запрет на доступ в порты Палестины. «Операция привела к прямому попаданию в корабль», — сообщил Сариа.

    21 июня хуситы продемонстрировали опытный образец первого беспилотного катера собственного производства, а 26-го атаковали несколькими дронами контейнеровоз MSC Manzanillo в порту Хайфы.

    Хуситами называют членов движения «Ансар Алла». Это мусульмане-шииты, которые в основном проживают на севере Йемена. Численность движения может достигать десяти миллионов человек. Считается, что хуситов поддерживают Иран и ливанская «Хезболла», хотя Тегеран не признает эту связь.

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