Хуситы заявили о нанесении удара по территории Израиля и по кораблю в Красном море

Несколько ракетных ударов были нанесены йеменскими хуситами совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» по «жизненно важной цели» в Хайфе. Об этом 27 июня сообщил в телеграм-канале военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Удары по третьему по величине городу в Израиле наносились крылатыми ракетами; операция, по заявлению представителя хуситов, прошла успешно и достигла своей цели. Вместе с тем БПЛА, ракетными и военно-морскими силами, с использованием надводного катера без экипажа и нескольких ракет и беспилотников был атакован корабль Seajoy в Красном море. Владелец судна якобы нарушил запрет на доступ в порты Палестины. «Операция привела к прямому попаданию в корабль», — сообщил Сариа.