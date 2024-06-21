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    Хуситы показали первый беспилотный катер собственного производства. Он способен нести боезапас в 150 килограммов

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    Йеменские хуситы продемонстрировали опытный образец первого беспилотного катера собственного производства. Водный дрон получил название «Тоуфан-1». Об этом 21 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявляет, что катер может нести боезапас в 150 килограммов и отличается высокой маневренностью и малозаметностью. Он также способен развивать скорость до 35 морских миль в час и поражать близлежащие неподвижные и движущиеся морские цели.

    Ранее хуситы сообщили, что поразили с помощью двух катеров-беспилотников в Красном море идущее в порт Израиля судно. Впрочем, представители движения заверили Китай и Россию, что их корабли могут безопасно проходить через Красное море и Аденский залив, не опасаясь атак.

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