Хуситы показали первый беспилотный катер собственного производства. Он способен нести боезапас в 150 килограммов

Йеменские хуситы продемонстрировали опытный образец первого беспилотного катера собственного производства. Водный дрон получил название «Тоуфан-1». Об этом 21 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявляет, что катер может нести боезапас в 150 килограммов и отличается высокой маневренностью и малозаметностью. Он также способен развивать скорость до 35 морских миль в час и поражать близлежащие неподвижные и движущиеся морские цели.
Ранее хуситы сообщили, что поразили с помощью двух катеров-беспилотников в Красном море идущее в порт Израиля судно. Впрочем, представители движения заверили Китай и Россию, что их корабли могут безопасно проходить через Красное море и Аденский залив, не опасаясь атак.