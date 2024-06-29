«Желтый» уровень погодной опасности и перекрытия улиц: о чем нужно помнить, планируя сегодня прогулку по Петербургу

В субботу, 29 июня, в Петербурге до 19 часов вечера действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с проливными дождями, грозой и сильным ветром до 17 метров в секунду.

Соответствующее объявление сделал Росгидрометцентр, призвав жителей и гостей города проявлять особую осторожность.

Также на 29 и 30 июня в городе были запланированы перекрытия улиц в связи с проведением марафона «Белые ночи».