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    «Желтый» уровень погодной опасности и перекрытия улиц: о чем нужно помнить, планируя сегодня прогулку по Петербургу

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    В субботу, 29 июня, в Петербурге до 19 часов вечера действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с проливными дождями, грозой и сильным ветром до 17 метров в секунду.

    Соответствующее объявление сделал Росгидрометцентр, призвав жителей и гостей города проявлять особую осторожность.

    Также на 29 и 30 июня в городе были запланированы перекрытия улиц в связи с проведением марафона «Белые ночи».

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    С 29 по 30 июня с 06 часов до 06 часов будет перекрыто движение на следующих участках:

    • Проезд вдоль домов 4–6 по Дворцовой пл.
    • Адмиралтейский проезд
    • Адмиралтейская наб.
    • Азовский пер.
    • Керченский пер.
    • Черноморский пер.

    С 18:30 до 06 часов:

    • Наб. реки Мойки (от Певческого моста до Невского пр.)
    • Наб. канала Грибоедова (от наб. реки Мойки до Невского пр.)
    • Чебоксарский пер.
    • Конюшенная пл.
    • Царицынский проезд
    • Проезд вдоль Марсова поля;
    • Миллионная ул. (от проезда вдоль Марсового поля до Суворовской пл.)
    • Английская наб. (от Сенатской пл. до Замятина пер.)тут
    • Сенатская пл.
    • Керченский пер.
    • Черноморский пер.
    • Наб. Кутузова (от Гагаринской до Дворцовой наб.)
    • Невский пр. (от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.)
    • Дворцовая наб.
    • Дворцовый мост
    • Дворцовый проезд
    • Суворовская пл.
    • Троицкий мост
    • Наб. Кутузова (от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.)
    • Нечётная сторона наб. реки Мойки (от Певческого моста до Невского пр.)
    • Миллионная ул. (от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки)
    • Миллионная ул. (от Мраморного пер. до наб. Лебяжьей канавки)
    • Наб. Лебяжьей канавки
    • Наб. реки Мойки (от Садовой ул. до Царицынского проезда)
    • Дворцовый мост
    • Дворцовый проезд
    • Суворовская пл.

    С 19:30 до 02 часов:

    • Биржевая пл.
    • Средний пр. Васильевского острова (от Тучкова пер. к наб. Макарова)
    • Волховский пер. (от Биржевого к наб. Макарова)
    • Биржевая линия (от Биржевого к наб. Макарова)
    • Макарова наб. (от Тучкова моста до Биржевой пл.)
    • 1-я линия Васильевского острова / Кадетская линия (от Университетской наб. до Среднего пр. Васильевского острова)
    • Университетская наб. (от Биржевой пл. до Кадетской линии)
    • Университетская наб. (от Благовещенского моста к Кадетской линии)
    • Менделеевская линия (от Биржевого проезда к Университетской наб.)
    • Биржевой проезд вдоль дома 4
    • Добролюбова пр. (от Талалихина пер. до Большого пр. Петроградской стороны)
    • Мытнинская наб.
    • Академика Лихачева пл.
    • Кронверкская наб.
    • Добролюбова пр. (от Талалихина пер. к Кронверкской наб.)
    • Зоологический пер.
    • Каменноостровский пр. (от Кронверкской наб. до Петровской наб.)
    • Петровская наб.
    • Петроградская наб.
    • Гренадёрский мост
    • Сампсониевский мост
    • Съезды с Выборгской наб. на Гренадёрский мост
    • Съезд с Пироговской наб. на Сампсониевский мост
    • Куйбышева ул. (от Чапаева ул. до Петроградской наб.)
    • Наб. реки Карповки (от Петроградской наб. до пр. Медиков)
    • Аптекарский пр. (от наб. реки Карповки до Профессора Попова ул.)
    • Профессора Попова ул. (от Аптекарского пр. до Аптекарской наб.)
    • Аптекарская наб. (от Гренадёрского моста до Аптекарского пр.)
    • Проезд вдоль дома 1 по Троицкой пл.
    • Пинский пер.

    С 22:30 до 04 часов:

    • Наб. Кутузова (от Гагаринской ул. до Воскресенской наб.)
    • Воскресенская наб.
    • Водопроводный пер.
    • Пр. Чернышевского (от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.)
    • Смольная наб.
    • Синопская наб. (от Смольной наб. до Херсонской ул.)
    • Съезды с Литейного и Большеохтинского мостов на набережные левого берега Невы
    • Съезды с Тульской ул. на Синопскую наб.
    • Смольный пр.
    • Смольный проезд
    • Смольная ул.
    • Лафонская ул. (от Смольного пр. до Смольного ул.)
    • Пл. Пролетарской Диктатуры
    • Шпалерная ул. (от Лафонской ул. до Таврической ул.)
    • Ставропольский пер.
    • Растрелли пл.
    • Смольного ул.

    и 29 июня с 20:00 до 23 часов:

    • Невский пр. (от Садовой ул. до М. Морской ул.)
    • Б. Конюшенная ул. (от Волынского пер. до Невского пр.)
    • Б. Морская ул. (от Кирпичного пер. до Невского пр.)
    • Чётная сторона наб. реки Мойки (от Гороховой ул. до Невского пр.)
    • Чётная сторона наб. канала Грибоедова (от Ломоносова ул. до Невского пр.)

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    Перекрытия улицБелые ночиМарафонЖелтый уровень погодной опасности
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