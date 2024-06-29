«Желтый» уровень погодной опасности и перекрытия улиц: о чем нужно помнить, планируя сегодня прогулку по Петербургу

В субботу, 29 июня, в Петербурге до 19 часов вечера действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с проливными дождями, грозой и сильным ветром до 17 метров в секунду.
Соответствующее объявление сделал Росгидрометцентр, призвав жителей и гостей города проявлять особую осторожность.
Также на 29 и 30 июня в городе были запланированы перекрытия улиц в связи с проведением марафона «Белые ночи».
С 29 по 30 июня с 06 часов до 06 часов будет перекрыто движение на следующих участках:
- Проезд вдоль домов 4–6 по Дворцовой пл.
- Адмиралтейский проезд
- Адмиралтейская наб.
- Азовский пер.
- Керченский пер.
- Черноморский пер.
С 18:30 до 06 часов:
- Наб. реки Мойки (от Певческого моста до Невского пр.)
- Наб. канала Грибоедова (от наб. реки Мойки до Невского пр.)
- Чебоксарский пер.
- Конюшенная пл.
- Царицынский проезд
- Проезд вдоль Марсова поля;
- Миллионная ул. (от проезда вдоль Марсового поля до Суворовской пл.)
- Английская наб. (от Сенатской пл. до Замятина пер.)тут
- Сенатская пл.
- Керченский пер.
- Черноморский пер.
- Наб. Кутузова (от Гагаринской до Дворцовой наб.)
- Невский пр. (от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.)
- Дворцовая наб.
- Дворцовый мост
- Дворцовый проезд
- Суворовская пл.
- Троицкий мост
- Наб. Кутузова (от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.)
- Нечётная сторона наб. реки Мойки (от Певческого моста до Невского пр.)
- Миллионная ул. (от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки)
- Миллионная ул. (от Мраморного пер. до наб. Лебяжьей канавки)
- Наб. Лебяжьей канавки
- Наб. реки Мойки (от Садовой ул. до Царицынского проезда)
- Дворцовый мост
- Дворцовый проезд
- Суворовская пл.
С 19:30 до 02 часов:
- Биржевая пл.
- Средний пр. Васильевского острова (от Тучкова пер. к наб. Макарова)
- Волховский пер. (от Биржевого к наб. Макарова)
- Биржевая линия (от Биржевого к наб. Макарова)
- Макарова наб. (от Тучкова моста до Биржевой пл.)
- 1-я линия Васильевского острова / Кадетская линия (от Университетской наб. до Среднего пр. Васильевского острова)
- Университетская наб. (от Биржевой пл. до Кадетской линии)
- Университетская наб. (от Благовещенского моста к Кадетской линии)
- Менделеевская линия (от Биржевого проезда к Университетской наб.)
- Биржевой проезд вдоль дома 4
- Добролюбова пр. (от Талалихина пер. до Большого пр. Петроградской стороны)
- Мытнинская наб.
- Академика Лихачева пл.
- Кронверкская наб.
- Добролюбова пр. (от Талалихина пер. к Кронверкской наб.)
- Зоологический пер.
- Каменноостровский пр. (от Кронверкской наб. до Петровской наб.)
- Петровская наб.
- Петроградская наб.
- Гренадёрский мост
- Сампсониевский мост
- Съезды с Выборгской наб. на Гренадёрский мост
- Съезд с Пироговской наб. на Сампсониевский мост
- Куйбышева ул. (от Чапаева ул. до Петроградской наб.)
- Наб. реки Карповки (от Петроградской наб. до пр. Медиков)
- Аптекарский пр. (от наб. реки Карповки до Профессора Попова ул.)
- Профессора Попова ул. (от Аптекарского пр. до Аптекарской наб.)
- Аптекарская наб. (от Гренадёрского моста до Аптекарского пр.)
- Проезд вдоль дома 1 по Троицкой пл.
- Пинский пер.
С 22:30 до 04 часов:
- Наб. Кутузова (от Гагаринской ул. до Воскресенской наб.)
- Воскресенская наб.
- Водопроводный пер.
- Пр. Чернышевского (от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.)
- Смольная наб.
- Синопская наб. (от Смольной наб. до Херсонской ул.)
- Съезды с Литейного и Большеохтинского мостов на набережные левого берега Невы
- Съезды с Тульской ул. на Синопскую наб.
- Смольный пр.
- Смольный проезд
- Смольная ул.
- Лафонская ул. (от Смольного пр. до Смольного ул.)
- Пл. Пролетарской Диктатуры
- Шпалерная ул. (от Лафонской ул. до Таврической ул.)
- Ставропольский пер.
- Растрелли пл.
- Смольного ул.
и 29 июня с 20:00 до 23 часов:
- Невский пр. (от Садовой ул. до М. Морской ул.)
- Б. Конюшенная ул. (от Волынского пер. до Невского пр.)
- Б. Морская ул. (от Кирпичного пер. до Невского пр.)
- Чётная сторона наб. реки Мойки (от Гороховой ул. до Невского пр.)
- Чётная сторона наб. канала Грибоедова (от Ломоносова ул. до Невского пр.)