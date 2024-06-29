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    Три генерала арестованы в Боливии по делу о государственном перевороте

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    Генерал Хуан Хосе Суньига экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес и генерал Эдисон Ирахола арестованы по решению суда в Боливии на полгода по делу о попытке государственного переворота в республике. Об этом стало известно из материала телеканала Bolivia TV

    Ближайшие шесть месяцев предполагаемые организаторы и участники неудавшегося мятежа проведут в тюрьме Чончокоро в столице Боливии Ла-Пасе. Они обвиняются обвиняются в терроризме и вооруженном восстании против государства. Также ожидается избрание меры пресечения в отношении более чем десятка военных, примкнувших к мятежу и задержанных после его провала.

    26 июня военные под началом генерала Хуана Хосе Суньиги вторглись на площадь в Ла-Пасе, где находятся правительственные здания. Вооруженная армия штурмовала президентский дворец на бронетранспортере. Генерал требовал созвать новое правительство. Однако вскоре военные начали покидать территорию дворца, и сам генерал был задержан.

    При попытке государственного переворота были ранены как минимум девять человек.

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    БоливияГоспереворотГенералСуньига
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