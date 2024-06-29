Три генерала арестованы в Боливии по делу о государственном перевороте

Генерал Хуан Хосе Суньига экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес и генерал Эдисон Ирахола арестованы по решению суда в Боливии на полгода по делу о попытке государственного переворота в республике. Об этом стало известно из материала телеканала Bolivia TV



Ближайшие шесть месяцев предполагаемые организаторы и участники неудавшегося мятежа проведут в тюрьме Чончокоро в столице Боливии Ла-Пасе. Они обвиняются обвиняются в терроризме и вооруженном восстании против государства. Также ожидается избрание меры пресечения в отношении более чем десятка военных, примкнувших к мятежу и задержанных после его провала.