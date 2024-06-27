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    12 военных задержаны в Боливии по подозрению в участии в государственном перевороте

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    Двенадцать военных, подозреваемых в попытке совершения государственного переворота, были задержаны в Боливии 27 июня. Об этом сообщает издание El Deber со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Кастильо дель Карпьо.

    По словам главы МВД, завтра на пресс-конференции каждый задержанный поведает о той роли, которую он сыграл в попытке госпереворота на площади Мурильо в центре Ла-Паса.

    26 июня военные под началом генерала Хуана Хосе Суньиги, недавно отстраненного от командования, вторглись на площадь в Ла-Пасе, где находятся правительственные здания. По информации Reuters, вооруженная армия штурмовала президентский дворец на бронетранспортере. Генерал требовал созвать новое правительство. Однако вскоре военные начали покидать территорию дворца, и сам генерал был задержан.

    При попытке государственного переворота были ранены как минимум девять человек.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД республики Селиндой Сосой Лундой заявил, что Россия решительно осуждает попытку военного госпереворота в Боливии, а любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев государств, недопустимы.

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