12 военных задержаны в Боливии по подозрению в участии в государственном перевороте

Двенадцать военных, подозреваемых в попытке совершения государственного переворота, были задержаны в Боливии 27 июня. Об этом сообщает издание El Deber со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Кастильо дель Карпьо.

По словам главы МВД, завтра на пресс-конференции каждый задержанный поведает о той роли, которую он сыграл в попытке госпереворота на площади Мурильо в центре Ла-Паса.

26 июня военные под началом генерала Хуана Хосе Суньиги, недавно отстраненного от командования, вторглись на площадь в Ла-Пасе, где находятся правительственные здания. По информации Reuters, вооруженная армия штурмовала президентский дворец на бронетранспортере. Генерал требовал созвать новое правительство. Однако вскоре военные начали покидать территорию дворца, и сам генерал был задержан.