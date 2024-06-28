МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте объявил о новых российских спортсменах, которые допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.



В этот список включены теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров, а также дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

Российские атлеты получают разрешение на участие в Олимпиаде от специальной комиссии МОК (AINERP). Первый список был обнародован 15 июня и включал 14 спортсменов, среди которых не было ведущих российских борцов и тхэквондистов. Второй опубликовали 27 июня.