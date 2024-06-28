    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    0 м/с, штиль

    761мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов

    1838
    2 комментария

    Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте объявил о новых российских спортсменах, которые допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

    В этот список включены теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров, а также дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

    Российские атлеты получают разрешение на участие в Олимпиаде от специальной комиссии МОК (AINERP). Первый список был обнародован 15 июня и включал 14 спортсменов, среди которых не было ведущих российских борцов и тхэквондистов. Второй опубликовали 27 июня.

    Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close