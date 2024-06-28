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    Невский перекрыт. Выпускники уже гуляют в центре Петербурга

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    Невский проспект частично перекрыт для проезда транспорта. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 28 июня.

    Для автомобильного и общественного транспорта недоступен участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейства. Ограничение будет действовать всю ночь, до 6 утра.

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    Главную магистраль города отдали пешеходам в день праздника «Алые паруса». Выпускники в нарядах выходят на проезжую часть, чтобы сделать фото. За происходящим внимательно наблюдают сотрудники полиции.

    Увидеть праздник в прямом эфире можно будет на Пятом канале, а также благодаря супервидовым камерам «Фонтанки», установленным в рамках проекта «ОтЛичный Питер».

    Полный перечень перекрытий можно прочитать здесь. Самокаты в центре города также будут недоступны.

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