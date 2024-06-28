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    Фонтанка SUP

    Хотите стать королевой рек и каналов Петербурга? Участвуйте в конкурсе «Miss SUP» — это очень просто

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Ждем заявки от сапбордисток со всего мира на конкурс «Miss SUP». Он пройдет на девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация.

    Этот конкурс отличается от других номинаций Фонтанки SUP — он самый жаркий! Заслуженное внимание читателей портала «Фонтанка.ру» и тысяч участников карнавала гарантировано всем девушкам, претендующим на звание королевы с веслом — и участницам, и победительницам.

    Всё, что вам нужно сделать:

    • зарегистрироваться на карнавал Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP;
    • до 18:00 12 июля прислать свою горизонтальную фотографию с SUP-доской в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте». В теме сообщения укажите: MISS SUP-2024, а в тексте — полные ФИО, дату рождения, мобильный телефон и e-mail. Участвовать могут только девушки старше 18 лет.

    Конкурс пройдет в два этапа. Сначала фотографии всех участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» — начнется открытое голосование. 10 девушек, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий, заключительный этап. Он состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.

    Всех участниц финала ждут призы от организатора и партнеров фестиваля. Но самый особенный (пока не скажем какой, чтобы сохранить интригу) достанется обладательнице титула «Мисс SUP — 2024». Ее выберет жюри.

    Подробнее о конкурсе читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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