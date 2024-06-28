Хотите стать королевой рек и каналов Петербурга? Участвуйте в конкурсе «Miss SUP» — это очень просто

Ждем заявки от сапбордисток со всего мира на конкурс «Miss SUP». Он пройдет на девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация.



Этот конкурс отличается от других номинаций Фонтанки SUP — он самый жаркий! Заслуженное внимание читателей портала «Фонтанка.ру» и тысяч участников карнавала гарантировано всем девушкам, претендующим на звание королевы с веслом — и участницам, и победительницам.

