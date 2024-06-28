Суд приостановил деятельность производителя салатов с ботулизмом

Люблинский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении ООО «Локалкитчен», чьей готовой едой отравились почти две сотни человек. Компанию прикрыли на три месяца.
Компанию «Локалкитчен» признали виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность фирмы на 90 суток, сообщает 28 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Представитель компании на заседании заявила, что они признают вину в некоторых правонарушениях, передает ТАСС. В частности, в том, что производственные помещения правильно не убирали. По ее словам, сейчас эти нарушения уже устранили. Более того, компания сейчас фактически не осуществляет свою деятельность, поэтому нет необходимости в приостановке, уверила представитель, прося суд отказать Роспотребнадзору.
Компания «Локалкитчен» работает под брендом «Кухня на районе». После заказанных у них салатов с фасолью «Лобио» люди массово оказались на больничных койках с признаками ботулизма. Как сообщили на заседании, количество отравившихся — не менее 188 человек. 18 июня по делу о массовом отравлении едой из доставки задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина.