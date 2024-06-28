Суд приостановил деятельность производителя салатов с ботулизмом

Люблинский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении ООО «Локалкитчен», чьей готовой едой отравились почти две сотни человек. Компанию прикрыли на три месяца.



Компанию «Локалкитчен» признали виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность фирмы на 90 суток, сообщает 28 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.