    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, с-з

    762мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd84.96eur90.99

    Суд приостановил деятельность производителя салатов с ботулизмом

    1134
    1 комментарий

    Люблинский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении ООО «Локалкитчен», чьей готовой едой отравились почти две сотни человек. Компанию прикрыли на три месяца.

    Компанию «Локалкитчен» признали виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность фирмы на 90 суток, сообщает 28 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Представитель компании на заседании заявила, что они признают вину в некоторых правонарушениях, передает ТАСС. В частности, в том, что производственные помещения правильно не убирали. По ее словам, сейчас эти нарушения уже устранили. Более того, компания сейчас фактически не осуществляет свою деятельность, поэтому нет необходимости в приостановке, уверила представитель, прося суд отказать Роспотребнадзору.

    Компания «Локалкитчен» работает под брендом «Кухня на районе». После заказанных у них салатов с фасолью «Лобио» люди массово оказались на больничных койках с признаками ботулизма. Как сообщили на заседании, количество отравившихся — не менее 188 человек. 18 июня по делу о массовом отравлении едой из доставки задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина.

    Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие ели накануне салат «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После массового отравления горожан СК возбудил уголовное дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваМассовое отравлениеБотулизмСуд
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close