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    Воробьи в луже, пляж в отдыхающих, Невский в перекрытиях. Что происходит в Петербурге в жаркую пятницу

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге сегодня настоящая жара. Помимо «Алых парусов», алым сегодня будет еще и закат. В городе сейчас больше 30 градусов, возможно, это не предел. Фотографы «Фонтанки» 28 июня прогулялись по Северной столице и запечатлели, как сегодня она превратилась в «южную».

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    К 11 часам на пляже в Озерках практически не было свободного места. Люди загорали и купались, создавая видимость курорта. Охлаждаются и воробьи с воронами, одни — в луже, другие — в маленьком фонтанчике. Местные жители прячутся в тень, а кто-то прямо у дома выставил шезлонг и наслаждается солнцем.

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    В центре города, в том числе на Невском проспекте, уже начали действовать перекрытия в связи с «Алыми парусами». Горожане и туристы гуляют, а кто-то наконец отдыхает после рабочего дня.

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    В Петербурге из-за жары объявлен «желтый» уровень опасности. Не находитесь под прямыми лучами слишком долго.

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    В метро всем желающим раздают бутылки с питьевой водой.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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