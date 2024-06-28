Воробьи в луже, пляж в отдыхающих, Невский в перекрытиях. Что происходит в Петербурге в жаркую пятницу

В Петербурге сегодня настоящая жара. Помимо «Алых парусов», алым сегодня будет еще и закат. В городе сейчас больше
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
К 11 часам на пляже в Озерках практически не было свободного места. Люди загорали и купались, создавая видимость курорта. Охлаждаются и воробьи с воронами, одни — в луже, другие — в маленьком фонтанчике. Местные жители прячутся в тень, а кто-то прямо у дома выставил шезлонг и наслаждается солнцем.
В центре города, в том числе на Невском проспекте, уже начали действовать перекрытия в связи с «Алыми парусами». Горожане и туристы гуляют, а кто-то наконец отдыхает после рабочего дня.
В Петербурге из-за жары объявлен «желтый» уровень опасности. Не находитесь под прямыми лучами слишком долго.
В метро всем желающим раздают бутылки с питьевой водой.