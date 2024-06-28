Mazda, выезжая из арки, сбила 5-летнего мальчика на Васильевском

Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Петербурге 27 июня. А всего за день в дорожных авариях в городе травмы получили 17 человек.



В 8:45 четверга у дома 5 по Аэродромной улице 23-летний водитель каршеринга Volkswagen Polo сбил 16-летнего парня, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщает 28 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате подросток получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

А вечером, в 20:30, у дома 15 по Детской улице 30-летняя женщина на Mazda 2, выезжая из двора через арку, сбила 5-летнего мальчика, который гулял с родителями. В результате ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.