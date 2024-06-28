    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    Mazda, выезжая из арки, сбила 5-летнего мальчика на Васильевском

    2079
    3 комментария

    Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Петербурге 27 июня. А всего за день в дорожных авариях в городе травмы получили 17 человек.

    В 8:45 четверга у дома 5 по Аэродромной улице 23-летний водитель каршеринга Volkswagen Polo сбил 16-летнего парня, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщает 28 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате подросток получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

    А вечером, в 20:30, у дома 15 по Детской улице 30-летняя женщина на Mazda 2, выезжая из двора через арку, сбила 5-летнего мальчика, который гулял с родителями. В результате ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    По обоим ДТП полиция ведет проверки. Всего же, по данным УГИБДД, за 27 июня в Петербурге зафиксировали 319 дорожных аварий, из которых 15 были с пострадавшими. Травмы получили 15 взрослых и двое детей. В Ленобласти за сутки произошло 90 ДТП, пострадавшие были в трех из них. Травмы получили трое взрослых. В обоих регионах день обошелся без погибших.

    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с пешеходомДТП с детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close