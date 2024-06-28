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    Полицейские Петербурга задержали члена банды, похищавшей людей

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    Накануне ночью во Всеволожске задержали 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске по статьям о похищении человека и вымогательстве. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Установлено, что в 2016–2018 годах задержанный был участником организованной группы, которая похищала людей и под угрозой применения оружия или подброса наркотиков вымогала у них деньги.

    Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о похищении (126 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), бандитизме (209 УК РФ), разбое (162 УК РФ) и похищении или повреждении документов, штампов и акцизных марок (325 УК РФ).

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    ПолицияРозыскЗадержаниеБандаПохищение людей
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