Полицейские Петербурга задержали члена банды, похищавшей людей

Накануне ночью во Всеволожске задержали 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске по статьям о похищении человека и вымогательстве. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Установлено, что в 2016–2018 годах задержанный был участником организованной группы, которая похищала людей и под угрозой применения оружия или подброса наркотиков вымогала у них деньги.
Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о похищении (126 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), бандитизме (209 УК РФ), разбое (162 УК РФ) и похищении или повреждении документов, штампов и акцизных марок (325 УК РФ).