    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, зап

    763мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.96eur90.99

    Подавленный беспилотник в Брянске повредил административное здание

    2853
    3 комментария

    Минобороны сообщает об отражении атак на пять российских регионов ночью 28 июня.

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, девять над Смоленской. Один БПЛА уничтожен в Воронежской области, два в Курской, один перехвачен в Ростовской.

    Губернатор Брянской области уже четыре раза за сегодняшний день сообщал об атаках. В 7:30 он рассказал, что средства РЭБ подавили беспилотник в Брянске, и он упал на административное здание, частично повредив крышу.

    В Смоленской области, как уже писала «Фонтанка», дроны атаковали военную базу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотников
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close