Подавленный беспилотник в Брянске повредил административное здание

Минобороны сообщает об отражении атак на пять российских регионов ночью 28 июня.



Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, девять над Смоленской. Один БПЛА уничтожен в Воронежской области, два в Курской, один перехвачен в Ростовской.



Губернатор Брянской области уже четыре раза за сегодняшний день сообщал об атаках. В 7:30 он рассказал, что средства РЭБ подавили беспилотник в Брянске, и он упал на административное здание, частично повредив крышу.



В Смоленской области, как уже писала «Фонтанка», дроны атаковали военную базу.