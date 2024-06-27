СК пояснил слова Бастрыкина про «Государственную дуру»

Слова, вырванные из контекста, перетянули на себя внимание от проблемы миграции. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя нашумевшую фразу главы ведомства Александра Бастрыкина про «Госдуру».
По словам Петренко, глава Следкома «ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников», а только стремился обратить внимание депутатов Госдумы на то, что в миграционной сфере нужны законодательные изменения. И для этого Бастрыкин процитировал комментарий из соцсетей.
«Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — сказала Петренко.
Возмутившее ряд депутатов высказывание прозвучало во время выступления Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня. На сессии о миграционной политике глава СК привел статистику преступлений, совершенных в России иностранными гражданами и лицами без гражданства, и затронул тему принятия миграционных законов. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините», — сказал Бастрыкин. А потом пояснил, что слова «Госдура» увидел в комментариях в Интернете.
Словами Бастрыкина возмутился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Высказались и другие парламентарии, в том числе депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, в ответ на слова которой эта фраза и прозвучала. О реакции государственных деятелей читайте в материале «Фонтанки».