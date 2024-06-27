СК пояснил слова Бастрыкина про «Государственную дуру»

Слова, вырванные из контекста, перетянули на себя внимание от проблемы миграции. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя нашумевшую фразу главы ведомства Александра Бастрыкина про «Госдуру».



По словам Петренко, глава Следкома «ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников», а только стремился обратить внимание депутатов Госдумы на то, что в миграционной сфере нужны законодательные изменения. И для этого Бастрыкин процитировал комментарий из соцсетей.

«Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — сказала Петренко.