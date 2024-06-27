В Петербурге выпустят «Подорожники» с Петром и Февронией. Кондукторов просят вести себя корректно

В Петербурге планируется выпуск проездных билетов «Подорожник» в специальном дизайне к Году семьи. Они будут работать так же, как обычные.



По данным «Фонтанки», о появлении этих «Подорожников» руководство на днях оповестило начальников городских автобусных парков. Судя по приложению, на одной стороне карточки будет указано, что 8 июля — это День семьи, любви и верности, он же — день памяти святых Петра и Февронии; на другой будет изображение князя и его жены и указание, что 2024 год — Год семьи.



«В целях исключения конфликтных ситуаций прошу провести дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составами о максимально корректном обращении с пассажирами в случае возникновения технических сбоев при предъявлении вышеуказанных электронных носителей», — говорится в письме за подписью руководства ПАТ. В предприятии назвали это простым напоминанием о вежливости.



В Петербурге регулярно выпускают «Подорожники» в специальном формате, приуроченном к той или иной дате. В частности, большой популярностью пользовалась карточка с отсылками к фильму «Брат».



О том, какие инструкции и полномочия у кондукторов и контролеров при общении с пассажирами, — читайте на «Фонтанке».

