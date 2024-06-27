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    «Будущие генеральные конструкторы, директора заводов». Трехсотбалльник из Суворовского училища подал документы в Политех

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    Выпускник Суворовского училища Андрей Кузьмин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, подал документы в Политехнический университет Петра Великого. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе вуза 27 июня.

    Пока выпускник выбрал для себя два направления: «Прикладная математика и информатика» и «Математика и компьютерные науки». До конца июля у него есть время, чтобы определиться. Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской лично вручил бывшему суворовцу сертификат на гарантированное зачисление в университет. «Мы счастливы, когда получать высшее образование к нам приходят такие талантливые молодые люди, будущие генеральные конструкторы, директора заводов. Это даёт серьёзную надежду, что наша страна займёт ведущую роль в экономике мира», — заявил ректор.

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    Андрей Кузьмин подробно рассказывал «Фонтанке» о том, как готовился к ЕГЭ. Выпускник будет первым гражданским в своей семье. Старший брат Андрея также окончил Суворовское училище и выбрал карьеру военного.

    Всего в Петербурге двое выпускников получили 300 баллов на ЕГЭ. Также на максимум сдала три экзамена Екатерина Загоровская, окончившая 358-ю школу Московского района.

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