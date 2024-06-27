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    В пятницу Петербургу обещают 30-градусную жару

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    Ухудшение погоды ожидает Петербург в последний день рабочей недели. Горожан просят соблюдать меры безопасности из-за аномальной жары, сообщает 27 июня региональное управление МЧС.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», повышение температуры воздуха до +30 градусов ожидается в пятницу, 28 июня.

    Тепло сохранится и после заката — столбики термометров покажут, как ожидается, 20–22 градуса. Редкое для ночных часов тепло станет подарком для выпускников на «Алых парусах».

    Напомним, чтобы легче перенести особенно высокие температуры, рекомендуется больше пить, носить головной убор и темные очки. О симптомах солнечного удара читайте здесь.

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