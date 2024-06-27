У начальников СИЗО появились помощники для работы с верующими. Набор ведут из числа священников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вводит должность помощника начальников следственных изоляторов по работе с верующими. По словам главы ведомства Аркадия Гостева, сказанным 27 июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), на данный момент уже введены 204 таких должности.

Процесс комплектования таких сотрудников, как правило, осуществляется из числа священников, сказал Гостев на сессии ПМЮФ «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива». Набранные помощники будут работать с верующими, исповедующими христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а на территории СИЗО продолжится строительство молельных комнат и храмов: сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы образовано 1 450 мест для отправления религиозных культов.

