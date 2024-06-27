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    У начальников СИЗО появились помощники для работы с верующими. Набор ведут из числа священников

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    Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вводит должность помощника начальников следственных изоляторов по работе с верующими. По словам главы ведомства Аркадия Гостева, сказанным 27 июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), на данный момент уже введены 204 таких должности.

    Процесс комплектования таких сотрудников, как правило, осуществляется из числа священников, сказал Гостев на сессии ПМЮФ «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива». Набранные помощники будут работать с верующими, исповедующими христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а на территории СИЗО продолжится строительство молельных комнат и храмов: сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы образовано 1 450 мест для отправления религиозных культов.

    Молельные комнаты, по словам главы ФСИН, небольшие и скромные, «потому что следственный изолятор сам по себе небольшой — но есть изоляторы, на территории которых строятся храмы» (цитата по ТАСС).

    В 2024 году был подписан указ президента, позволяющий вводить должности помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими.

    10 июня на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой Владимир Путин заявил, что «осужденные в колониях должны содержаться в человеческих условиях», а 22 июня он подписал закон, разрешающий заключенным в СИЗО длительные свидания с родственниками.

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