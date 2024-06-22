Заключенные в СИЗО получают право на длительные свидания

Президент РФ Владимир Путин 22 июня подписал закон, разрешающий заключенным в СИЗО длительные свидания с родственниками. Документ размещен на портале правовых актов.



Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс. Один дают право осужденным на длительные или короткие свидания с родными и иными лицами или на телефонный разговор с ними (кроме встреч с защитником и нотариусом).



Таким образом, реализуется постановление Конституционного суда, который признал нарушение права на свидание с родственниками лиц, приговоренных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в него для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, отмечает РИА Новости.

