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    Заключенные в СИЗО получают право на длительные свидания

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    Президент РФ Владимир Путин 22 июня подписал закон, разрешающий заключенным в СИЗО длительные свидания с родственниками. Документ размещен на портале правовых актов.

    Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс. Один дают право осужденным на длительные или короткие свидания с родными и иными лицами или на телефонный разговор с ними (кроме встреч с защитником и нотариусом).

    Таким образом, реализуется постановление Конституционного суда, который признал нарушение права на свидание с родственниками лиц, приговоренных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в него для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, отмечает РИА Новости.

    Закон вступает в силу через 180 дней после его опубликования.

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