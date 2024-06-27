«Пятёрочка» обновила франшизу: сеть предлагает инвесторам действующие магазины, требующие ремонта

Сеть магазинов «Пятёрочка» изменила формат франшизы и теперь предлагает инвесторам выкупать торговые точки, нуждающиеся в реконструкции. Среди них — 13 объектов. Об этом сообщил в четверг, 27 июля, «Коммерсантъ».



Входящая в X5 Group «Пятёрочка» запустила новый формат франшизы, предлагая инвесторам приобретать действующие торговые точки, требующие ремонта. Предполагается, что это должно существенно уменьшить порог вхождения в бизнес, примерно в 5–6 раз, то есть с 20 млн до 3–5 млн рублей.



Пока что «Пятёрочка» предлагает инвесторам 13 объектов, нуждающихся в ремонте. Среди них омская точка и магазины в небольших городах, в том числе в Подмосковье. Как предполагает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, у локальных партнеров точки в малых городах могут работать эффективнее. В планах компании X5 Group — расширить список доступных к выкупу магазинов.

