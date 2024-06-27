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    «Пятёрочка» обновила франшизу: сеть предлагает инвесторам действующие магазины, требующие ремонта

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    Сеть магазинов «Пятёрочка» изменила формат франшизы и теперь предлагает инвесторам выкупать торговые точки, нуждающиеся в реконструкции. Среди них — 13 объектов. Об этом сообщил в четверг, 27 июля, «Коммерсантъ».

    Входящая в X5 Group «Пятёрочка» запустила новый формат франшизы, предлагая инвесторам приобретать действующие торговые точки, требующие ремонта. Предполагается, что это должно существенно уменьшить порог вхождения в бизнес, примерно в 5–6 раз, то есть с 20 млн до 3–5 млн рублей.

    Пока что «Пятёрочка» предлагает инвесторам 13 объектов, нуждающихся в ремонте. Среди них омская точка и магазины в небольших городах, в том числе в Подмосковье. Как предполагает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, у локальных партнеров точки в малых городах могут работать эффективнее. В планах компании X5 Group — расширить список доступных к выкупу магазинов.

    «Пятёрочка» входит в одну из крупнейших сетей продуктовых магазинов России с более чем 20 тысячами точек в 69 регионах. Сеть с 2009 года работает по модели франчайзинга: предприниматель, приобретая франшизу, получает возможность управлять магазином с проверенной бизнес-моделью под уже узнаваемым брендом. По подсчетам «Пятёрочки», в 2023 году количество партнерских торговых точек выросло на 37,5%, достигнув 326, а их общий товарооборот увеличился на 41%.

    Если раньше по модели франчайзинга предприниматель мог только открывать новые «Пятёрочки», то сейчас он может покупать действующие магазины. В то время как инвестиции в новый магазин составляют около 20 млн руб., уже работающая точка обойдется в 3–5 млн руб. По словам руководителя направления привлечения франчайзи «Пятёрочки» Валерии Осташевой, на ремонт магазинов можно накопить за год работы, так как оборот франчайзинговых магазинов больше на 10–15%, чем собственных.

    Как отмечают в «Коммерсанте», интерес к франчайзингу пока сдержанный. Привлечь инвесторов тяжело, так как продуктовый ретейл остается сферой с высокой конкуренцией и низкой прибылью.

    В мае этого года «Пятёрочка» открыла 350-й франчайзинговый магазин в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области. Он стал 51-й подобной точкой в регионе.

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