Выпускник из Сухуми задержан по подозрению в стрельбе по петербуржцу

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в стрельбе по петербуржцу из окна отеля в Столярном переулке. Как стало известно «Фонтанке», это одиннадцатиклассник из Сухуми. 17-летний юноша процессуально задержан и помещен в ИВС.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Ранее «Фонтанка» писала, как пожилой житель города проходил мимо дома 13 в Столярном переулке, услышал хлопки и почувствовал жжение. На его плече остались отметины от пулек. Мужчина предположил, что стреляли из окна четвертого этажа, где находится отель.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.