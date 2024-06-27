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    Выпускник из Сухуми задержан по подозрению в стрельбе по петербуржцу

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    4 комментария

    Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в стрельбе по петербуржцу из окна отеля в Столярном переулке. Как стало известно «Фонтанке», это одиннадцатиклассник из Сухуми. 17-летний юноша процессуально задержан и помещен в ИВС.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Ранее «Фонтанка» писала, как пожилой житель города проходил мимо дома 13 в Столярном переулке, услышал хлопки и почувствовал жжение. На его плече остались отметины от пулек. Мужчина предположил, что стреляли из окна четвертого этажа, где находится отель.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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    Комментарии 4

    smith127 Июн 2024 в 10:05
    опять они
    +1−1
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