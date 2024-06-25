Стрельба в Столярном переулке стала уголовным делом. Хулигана ищут

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, полиция ищет того, в воскресенье засел на 4 этаже отеля в Столярном переулке и целился в прохожих.



Ранее «Фонтанка» писала о пожилом жителе города, который вечером, идя мимо дома 13 по Столярному переулку, услышал хлопок и почувствовал резкую боль в правом плече. На коже остались следы от пулек, кто-то явно выстрелил в мужчину из пневматического оружия. Потерпевший предполагает, что целились в него из окна четвертого этажа. Там, кстати, расположен отель.

