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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    В центре Петербурга подстрелили мужчину, неизвестный целился из окна

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    Пожилой начальник склада пострадал в Адмиралтейском районе Петербурга накануне вечером. Неизвестные выстрелили в него недалеко от дома, где он живет.

    Как стало известно «Фонтанке», накануне ночью в травмпункт обратился 71-летний петербуржец. На его плече медики обнаружили два круглых отпечатка от пулек. Мужчина рассказал, что шел мимо дома 13 в Столярном переулке, когда кто-то в него выстрелил из пневматического оружия. По словам пострадавшего, целились из окна верхнего этажа, предположительно, четвертого.

    В удовлетворительном состоянии житель города был отпущен домой. Правоохранительные органы проводят проверку.

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