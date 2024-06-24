В центре Петербурга подстрелили мужчину, неизвестный целился из окна

Пожилой начальник склада пострадал в Адмиралтейском районе Петербурга накануне вечером. Неизвестные выстрелили в него недалеко от дома, где он живет.



Как стало известно «Фонтанке», накануне ночью в травмпункт обратился 71-летний петербуржец. На его плече медики обнаружили два круглых отпечатка от пулек. Мужчина рассказал, что шел мимо дома 13 в Столярном переулке, когда кто-то в него выстрелил из пневматического оружия. По словам пострадавшего, целились из окна верхнего этажа, предположительно, четвертого.



В удовлетворительном состоянии житель города был отпущен домой. Правоохранительные органы проводят проверку.

