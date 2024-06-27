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    Младенец пострадал при падении коляски в автобусе. Это второй такой случай в Петербурге

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    Закон парных случаев сработал в Петербурге. Второй раз за два дня маленький ребёнок пострадал в салоне автобуса. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 июня.

    Инцидент произошёл вчера около 16:40 на проспекте Испытателей, у дома 28, в Приморском районе. Мать везла сына в коляске в городском пассажирском автобусе ЛИАЗ, и во время движения коляска упала. Пострадал ребенок — трёхмесячный младенец. Его доставили в детскую городскую больницу № 2 в состоянии средней степени тяжести. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и гематомы теменной области.

    24 июня на улице Бабушкина в автобусе при резком торможении также опрокинулась детская коляска вместе с ребенком. Двухлетний мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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